Mazda отзывает в США 80 000 машин из-за проблем с подушками безопасности

Mazda отзывает в США около 80 000 автомобилей для замены подушек безопасности производства фирмы Takata. Как передает AP, отзыв коснется моделей CX-7, CX-9 и Mazda 6 2007-2009 гг. выпуска, а также 2012 г.

Производитель подушек безопасности Takata оказалась в центре скандала еще в 2014 г. Власти США выявили, что произведенные ею подушки безопасности из-за неисправности пиропатрона при аварии могут не раскрыться правильно, а лопнуть или же выстрелить в находящихся в салоне автомобиля людей кусочками металла. Из-за неисправности в мире погибли по меньшей мере 16 человек, более 180 пострадали, при этом 11 смертей приходятся на США. В мире из-за проблем с подушками безопасности Takata всего было отозвано более 120 млн автомобилей.