GM отзывает 800 000 автомобилей из-за проблем с рулевым управлением

Американский автопроизводитель General Motors отзывает около 800 000 автомобилей Chevrolet Silverado 1500 и GMC Sierra 1500 из-за проблем с рулевым управлением. Об этом сообщает агентство Associated Press.

В компании сообщили, что электроусилитель руля на этих автомобилях может временно выходить из строя, особенно во время маневров на небольшой скорости. Из-за этого водитель может потерять контроль над управлением автомобиля.

Отзыв касается моделей 2014 г. Большая часть автомобилей, попавших под отзыв, была продана в США, около 100 000 — на других рынках.