В Германии собираются отозвать 5 млн дизельных автомобилей

«Большая тройка» немецких автопроизводителей, Volkswagen, Daimler и BMW, согласилась отозвать и внести изменения в более 5 млн автомобилей с дизельными моторами, проданных на территории Германии, с целью снижения объема вредных выхлопов. Решение было принято по итогам мероприятия, проведенного Объединением немецкой автомобильной промышленности (VDA) в Берлине, которое журналисты окрестили «дизельным саммитом».

Отмечается, что цифра в 5 млн включает в себя 2,5 млн машин, уже отозванных Volkswagen в последние месяцы.

В более новых моделях автомобилей снижение выбросов будет достигнуто путем внесения изменений в программное обеспечение (ПО), что позволит компаниям сократить затраты. Этот факт позитивно восприняли инвесторы, благодаря чему акции указанных компаний растут в ходе торгов в среду. Представители компаний пообещали, что полностью возьмут на себя расходы на отзыв и необходимые изменения, причем они не приведут к ухудшению основных характеристик автомобилей, включая расход топлива.

Доверие потребителей и властей Германии к дизельным автомобилям было подорвано после скандала с Volkswagen, в ходе которого выяснилось, что компания скрывала с помощью специального ПО высокие показатели выбросов вредных веществ в машинах с дизельными моторами. Аналогичные обвинения выдвигались и против других компаний.

В Германии (и Западной Европе) считали, что современные дизельные автомобили намного экологичнее бензиновых, и правительства активно продвигали их с помощью различных инициатив и субсидий. Как следствие, в 2016 г. почти половина всех проданных в Германии автомобилей обладали дизельными моторами.