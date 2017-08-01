Немцы больше не доверяют своему автопрому

Более половины жителей Германии – 53% – перестали доверять немецким автомобилестроителям, свидетельствуют опубликованные в воскресенье Bild am Sonntag данные социологического опроса. Исследование проводилось по заказу издания институтом изучения общественного мнения Emnid. В опросе приняли участие 500 человек.

Только 5% респондентов считают немецкие концерны – VW, Audi, BMW и другие – заслуживающими доверия, передает Deutsche Welle. 39% опрошенных думают, что они «более-менее заслуживают доверия», 3% не определились со своим мнением или не дали ответа на этот вопрос. 75% респондентов хотели бы, чтобы правительство жестче реагировало на нарушение автопроизводителями своих обязательств и правил.

В то же время в вопросе о практическом переходе Германии на электромобили подавляющее большинство опрошенных заявили о своем нежелании того, чтобы правительство определяло четкие сроки запрета продажи бензиновых и дизельных автомобилей. Против этого выступили 79% участников опроса. Поддержку эта идея нашла лишь у 24% респондентов. В июле Франция и Великобритания объявили о планах запретить продажи автомобилей с двигателями внутреннего сгорания с 2040 г.

Федеральный министр транспорта Германии Александер Добриндт в интервью Bild am Sonntag подчеркнул, что падение доверия к немецким автомобилестроителям грозит ущербом для имиджа торговой марки «Made in Germany». По его словам, автомобильная индустрия несет огромную ответственность за то, чтобы исправить допущенные ошибки и восстановить доверие.