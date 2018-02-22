Какие директора нужны компаниям в 2018 году
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Примерно 60% российских работодателей, по данным опроса компании «Юнити», считают, что их руководители не обладают качествами, которые необходимы для исполнения стратегии развития компаний. Опыт, настойчивость, выдержка и выносливость обязательны для любого лидера и это 80% требований, замечает управляющий директор «Юнити» Феликс Кугел. Сейчас от руководителя ждут, чтобы он был гибок, умел разбираться в новых технологиях, а также был способен оценить, как эти технологии изменят отрасль и компанию. Но получить эти навыки многие менеджеры просто не успевают, говорит Кугел.
В январе 2018 г. большая часть из 50 крупных предприятий, опрошенных компанией RosExpert, подтвердили, что ищут новых топ-менеджеров, и рассказали, каких именно. Нанимаемых топ-менеджеров можно разбить на три категории.
Интернет-предприниматель
Летом 2017 г. Альфа-банк нанял Оскара Хартманна, основателя интернет-сервиса KupiVIP.ru, советником по цифровизации банка. Андрей Захаров, директор департамента по подбору персонала для финансовых институтов агентства «Контакт», говорит, что все банки сейчас хотят использовать бизнес-модель, которой придерживается банк «Тинькофф»: онлайн-банкинг без офлайновых офисов или с минимумом офисов. А Хартманн умеет продавать премиальные товары онлайн, привлекать большой трафик обеспеченной молодежи, предполагает Захаров. Представители банка отказались отвечать на вопрос, какие новые задачи банк ставит перед Хартманном.
- Доступ ко всем материалам с любых устройств
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}