Какие директора нужны компаниям в 2018 году

Статья опубликована в № 4514 от 22.02.2018 под заголовком: Директор на все руки

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Варвара Гранкова

Примерно 60% российских работодателей, по данным опроса компании «Юнити», считают, что их руководители не обладают качествами, которые необходимы для исполнения стратегии развития компаний. Опыт, настойчивость, выдержка и выносливость обязательны для любого лидера и это 80% требований, замечает управляющий директор «Юнити» Феликс Кугел. Сейчас от руководителя ждут, чтобы он был гибок, умел разбираться в новых технологиях, а также был способен оценить, как эти технологии изменят отрасль и компанию. Но получить эти навыки многие менеджеры просто не успевают, говорит Кугел.

В январе 2018 г. большая часть из 50 крупных предприятий, опрошенных компанией RosExpert, подтвердили, что ищут новых топ-менеджеров, и рассказали, каких именно. Нанимаемых топ-менеджеров можно разбить на три категории.

Интернет-предприниматель

Летом 2017 г. Альфа-банк нанял Оскара Хартманна, основателя интернет-сервиса KupiVIP.ru, советником по цифровизации банка. Андрей Захаров, директор департамента по подбору персонала для финансовых институтов агентства «Контакт», говорит, что все банки сейчас хотят использовать бизнес-модель, которой придерживается банк «Тинькофф»: онлайн-банкинг без офлайновых офисов или с минимумом офисов. А Хартманн умеет продавать премиальные товары онлайн, привлекать большой трафик обеспеченной молодежи, предполагает Захаров. Представители банка отказались отвечать на вопрос, какие новые задачи банк ставит перед Хартманном.

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