Как «театр успеха» Джеффри Иммельта скрывал проблемы General Electric
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Бывший глава General Electric (GE) Джеффри Иммельт был блестящим оратором. Каждый год он устраивал прием на курорте Сарасота во Флориде, где делился с инвесторами и топ-менеджерами своим видением будущего компании. Однако в мае прошлого года некоторым присутствовавшим почудилась в его выступлении некоторая неуверенность. Иммельт заверял, что его прогнозы по прибыли на 2018 г. вполне достижимы, а стоимость акций GE на рынке не соответствует реальному положению дел в компании. В тот день акции GE стоили около $28, а за следующие полгода котировки рухнули на фоне общего роста рынка и сейчас не превышают $15. По мнению источников, близких к компании, падение капитализации было отчасти обусловлено ранее существовавшим в GE «театром успеха».
Спустя несколько недель после майского выступления Иммельт объявил об отставке. Новым гендиректором GE стал Джон Флэннери. К концу прошлого года он вдвое сократил дивиденды и запустил программу реструктуризации, в рамках которой компания может сократить тысячи рабочих мест и избавиться от активов на $20 млрд. Сейчас регуляторы США проверяют отчетность GE по некоторым сделкам, а Флэннери думает о разделении компании, имеющей 125-летнюю историю.
Иммельт и его заместители излучали оптимизм относительно состояния и будущего GE, не всегда соответствовавший реальному положению дел и ситуации на рынках, свидетельствуют более десятка бывших и действующих руководителей и инвесторов. Самоуверенность топ-менеджеров передавалась подчиненным и сказывалась на управленческом стиле других руководителей.
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