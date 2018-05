Google страдает от плюрализма мнений сотрудников

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

Варвара Гранкова

Google долгое время формировал корпоративную культуру и атмосферу университетского кампуса, где споры между сотрудниками – обычное дело. Однако сейчас офис Google превращается в поле постоянных столкновений между сторонниками различных взглядов. Одна группа активистов организовала митинг против политики президента США Дональда Трампа. Другая группа потребовала отменить запрет на ношение оружия в офисе. Группа консерваторов утверждает, что сотрудники компании с правыми политическими взглядами подвергаются дискриминации. Инициативная группа зоозащитников пригласила выступить с лекцией перед сотрудниками Google президента организации People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) Ингрид Ньюкирк. Однако лекция о том, что животные подвергаются дискриминации так же, как люди, была отменена в самый последний момент: другая группа сотрудников компании заявила, что подобная постановка вопроса оскорбительна для национальных меньшинств.

После стрельбы в штаб-квартире YouTube (сотрудница ранила троих коллег, прежде чем застрелиться) один из работников Google предложил разрешить приходить в офис с оружием тем, у кого есть лицензия на его ношение. Его пост во внутренней сети собрал сотни откликов. Тем не менее служба безопасности Google пока не намерена отменять действующие запреты.

Разногласиями между сотрудниками дело не ограничивается. За последнее время Google получил несколько судебных исков от сотрудниц, обвинивших компанию в гендерной зарплатной дискриминации, от бывших сотрудников и неудачливых соискателей, уверенных в предвзятом отношении к белым мужчинам консервативных взглядов. В августе прошлого года Google оказался в центре скандала, когда разработчик Джеймс Деймор написал манифест о том, что женщины не способны работать в IT-отрасли наравне с мужчинами.

Ущерб от дебатов

А недавно несколько сотрудников Google составили петицию с призывом отказаться от участия в программе Пентагона по использованию искусственного интеллекта для определения целей для беспилотников. Представитель компании заявил, что в данный момент Пентагон использует технологии Google только для распознавания целей и «спасения жизней», а не для нанесения ударов. Google конкурирует с Amazon и Microsoft за многомиллиардный контракт на облачное хранение данных Пентагона. Сейчас в Google обсуждается новая процедура этической оценки потенциальных госконтрактов, при этом не все согласны, что рядовой персонал должен получить право влиять на заключение сделок.