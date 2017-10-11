Советы директоров стали обращать больше внимания на корпоративную культуру

Часто этому предшествуют скандалы и проблемы у самой компании или ее конкурентов

Статья опубликована в № 4426 от 11.10.2017 под заголовком: Директора взялись за культуру

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Контроль за корпоративной культурой должен войти в число первоочередных обязанностей каждого совета директоров, говорится в докладе комиссии Amr Abdallah Dalsh / REUTERS

Проблемы с корпоративной культурой могут повредить репутации компании, негативно отразиться на финансовых показателях и осложнить наем сотрудников. Поэтому советы директоров начинают обращать более пристальное внимание на культуру компаний. Элен Гейл, член совета директоров Coca-Cola и Colgate-Palmolive, рекомендует советам следить за корпоративной культурой так же бдительно, как они следят за рисками. Гейл входит в комиссию из 34 человек, созданную Национальной ассоциацией директоров корпораций США.

Среди рекомендаций комиссии, в которую входят независимые директора, консультанты и рекрутеры, – регулярные оценки корпоративной культуры по таким критериям, как эффективность гендиректора и полномочия сотрудников, ответственных за управление рисками. Комиссия также предлагает отказаться от стимулирующих выплат, которые могут негативно влиять на культуру компании.

Контроль за корпоративной культурой должен войти в число первоочередных обязанностей каждого совета директоров, говорится в докладе комиссии. Компании со слабой культурой гораздо чаще сталкиваются с ненадлежащим выполнением сотрудниками обязанностей, чем компании с сильной культурой, считает комиссия.

Недавние проблемы у Uber Technologies и Wells Fargo отчасти связаны с изъянами их корпоративной культуры. Uber переживает череду скандалов, проверок регуляторов и споров с акционерами. В конце сентября один акционер подал против Uber судебный иск, назвав компанию «рассадником токсичной культуры».