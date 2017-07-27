Как GlaxoSmithKline меняет корпоративную культуру

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Этот эпизод дает представление о стиле руководства Уолмсли, который можно определить как «управление командой талантов» Pixabay

Когда назначенный в апреле гендиректор GlaxoSmith­Kline Эмма Уолмсли впервые обратилась к 100 000 сотрудников корпорации, чтобы объяснить свою стратегию, присутствовавшие на ее выступлении отметили разительный контраст с ее предшественником. Почти 10 лет Эндрю Уитти в одиночку выступал на подобных мероприятиях. А Уолмсли, прервав выступление посередине, пригласила менеджеров из своей команды присоединиться к ней на сцене, где они шутили и по очереди отвечали на вопросы сотрудников.

Этот эпизод дает представление о стиле руководства Уолмсли, который можно определить как «управление командой талантов». Однако решение представить каждого члена команды такой широкой аудитории также свидетельствует о ее намерениях построить в GSK культуру четкой подотчетности и ответственности сотрудников.

Первые последствия этих заявлений Уолмсли: GSK объявила о сокращении более чем 300 рабочих мест, стратегическом пересмотре бизнеса по производству антибиотиков и продаже британского бренда Horlicks.

Как и другие компании в отрасли, GSK переживает непростые времена из-за ценового давления и технологических изменений. Недавно компания утратила эксклюзивные права на продажу одного из основных источников прибыли – средства от астмы Advair. В этом году GSK должна вывести на рынок несколько многообещающих препаратов, в частности вакцину от опоясывающего герпеса Shingrix, однако в последнее время все чаще возникали вопросы о возможностях корпорации создать лекарства будущего за миллиарды фунтов.