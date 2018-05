Как российские вузы завоевывают авторитет в мире

Число российских университетов в международном рейтинге THE в 2018 г. выросло

Варвара Гранкова

9 мая авторитетное британское издание Times Higher Education (THE) опубликовало пятый ежегодный рейтинг вузов развивающихся стран. Оно оценило 378 лучших вузов из 42 развивающихся стран, в том числе из России, Китая, Индии, Бразилии, Турции и ЮАР. В этом году в рейтинг THE попали 27 российских университетов – против 24 в прошлом году. Лучшие места у МГУ им. Ломоносова (3-е место), МФТИ (11-е место) и МИФИ (19-е место). Некоторые университеты из России в этом году показали впечатляющие результаты, отмечают составители рейтинга THE, в частности МИСиС и вузы из Томска и Самары. Как им это удалось?

Как считают

THE оценивает вузы по 13 критериям. Среди них количество иностранных преподавателей и студентов, доход от коммерческих научных разработок, цитируемость в мировых научных изданиях. Методика рейтинга по развивающимся странам отличается от методики глобального рейтинга THE: вес цитируемости меньше (20% вместо 30%), а значимость доходов от коммерческих разработок и положения университета в мире выше (по 10%, в глобальном рейтинге – 2,5 и 7,5% соответственно).

Наибольший прогресс показал МИСиС. Он за год прибавил 64 позиции и из второй сотни поднялся на 99-е место. Алевтина Черникова, ректор МИСиСа, объясняет этот результат тем, что ученые вуза опубликовали на треть больше статей в международных журналах, чем годом раньше, а цитируемость научных работ выросла более чем в 2,5 раза. По словам Черниковой, также значительно увеличился доход от коммерческих разработок. Сейчас МИСиС сотрудничает с 1609 компаниями.

Тем не менее большинство российских участников находятся в хвосте рейтинга вузов развивающихся стран – в первую сотню вошли лишь 11 вузов. Качество образования в международных рейтингах не играет решающей роли, критерий «преподавание» дает лишь 30% совокупного балла, объясняет Денис Конанчук, академический директор московской школы управления «Сколково». Тогда как российские университеты всегда были исключительно образовательными учреждениями, а не исследовательскими центрами, говорит Сергей Малиновский, замдиректора Института образования ВШЭ. Наши вузы набирают небольшое количество баллов за цитируемость, а также за научные исследования, объясняет Андрей Алясов, гендиректор компании Changellenge.

Цитаты и преподавание