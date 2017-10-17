Почему наши вузы не поднимаются высоко в рейтингах – несмотря на затраченные миллиарды рублей
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Недавно министр образования Ольга Васильева объявила, что количество участников программы «5-100» сократится до шести вузов с наибольшими успехами по программе «5-100», между которыми будет перераспределено бюджетное финансирование. В группу счастливчиков вошли НИУ ВШЭ, МФТИ, НИУ ИТМО, МИФИ, МИСиС и НГУ.
Государственная программа «5-100» должна к 2020 г. помочь не менее чем пяти российским университетам войти в первую сотню ведущих вузов мира. Для участия в программе правительство выбрало 15 вузов, а в 2015 г. добавило в список еще шесть. Государство не скупилось на программу «5-100». С 2013 по 2016 г. на нее было выделено 41,25 млрд руб. – не считая ежегодного финансирования с 2016 по 2020 г. ведущих университетов в 14,5 млрд руб. ежегодно. Однако результаты наших вузов в международных рейтингах нельзя назвать хорошими. В недавно опубликованный рейтинг THE вошло всего 18 российских вузов, и ни один из них не занял места в первой сотне. И только МГУ удается регулярно входить в первую сотню ведущих университетов мира в нескольких рейтингах. Для сравнения: в России насчитывается около 1400 вузов.
«Ведомости» разбирались, в чем же причины хронического невезения наших университетов и на что пошли миллиарды казенных денег.
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