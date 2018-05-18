Две москвички cоздали онлайновый сервис грузоперевозок

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Анна Качурец и Оксана Погодаева (справа на фото) познакомились в логистической группе в Facebook Максим Стулов / Ведомости

Идея использовать модель Uber в грузоперевозках пришла в голову 26-летней выпускнице экономического факультета МГИМО, аналитику фонда инфраструктурных и образовательных программ «Роснано» Анне Качурец случайно: весной 2015 г. она помогала подруге организовать банкет на 200 человек. В последний момент выяснилось, что еду для банкета привезти невозможно – компания по доставке сказала, что все машины заняты. И Качурец пришлось привезти еду из кафе на личном автомобиле. Тогда девушка и подумала об интернет-сервисе, который мог бы соединять клиента со свободным перевозчиком.

Летом 2015 г. Качурец зарегистрировала компанию «Ревах групп» и стала искать партнера, разбирающегося в транспортной отрасли. В Facebook она познакомилась с Оксаной Погодаевой, специалистом по логистике с дипломом Высшей школы экономики. Погодаева после вуза работала менеджером по логистике в Sony и Dyson. Девушки сообща создали сервис Groozgo. К 2018 г. на Groozgo зарегистрировалось 2000 перевозчиков и 680 компаний-грузовладельцев. Выручка за 2017 г. составила 9,5 млн руб. без НДС, а за первые четыре месяца 2018 г. – 13 млн руб. без НДС. Путь к успеху оказался непростым: компания чуть было не разорилась, основательницам пришлось несколько раз сменить бизнес-модель.

Ночной клиент

Сначала нужно было разработать IT-платформу. Но денег было в обрез: девушки наняли программистов, вложив 370 000 руб. из собственных зарплат и заняв еще 150 000 руб. у родителей. Остаток денег ушел на контекстную рекламу в интернете. Первый клиент-грузоотправитель разместил заказ вечером. Ему срочно нужны были три фуры для перевозки груза в Тулу. Девушка вспоминает, как поздно вечером она объезжала московские стоянки фудтраков, где подходила к водителям и спрашивала, кто может отвезти груз в Тулу. Один перевозчик согласился. После этого грузоотправитель стал постоянным клиентом Groozgo.

Поначалу на Groozgo регистрировались перевозчики-физлица, водители маленьких «газелей», которые искали подработки. Но они могли выполнять лишь единичные заказы и перевозить маленькие объемы, говорит Качурец. Нужны были транспортные компании с грузовыми автопарками, но привлечь их можно было только регулярными заказами, коих не было. К весне 2016 г. на Groozgo зарегистрировалось лишь пять таких перевозчиков.

Попутный груз