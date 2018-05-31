Возрастным сотрудникам все труднее угнаться за молодежью

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Варвара Гранкова

Вам кажется, что компания, в которой вы трудитесь, с каждым годом нанимает в офис все более молодых сотрудников? Такие ощущения испытывают миллионы возрастных работников. Ряд отраслей – например, IT, индустрия развлечений, розничная торговля и медиа – радикально изменились из-за цифровых технологий. Работодателям требуются все более молодые и технически подкованные сотрудники. Очень многие 40- и 50-летние работники не собираются выходить на пенсию до 65 лет, значит, им придется заново доказывать свою ценность работодателям.

Ключевой вопрос, на который должны ответить сотрудники старшего возраста: нанял бы ваш нынешний начальник вас на работу снова – с теми знаниями и умениями, которые есть у вас сейчас? Чтобы ответ был утвердительным, нужно позаботиться о том, чтобы ваши навыки были актуальными, ваш настрой – конструктивным, а личный стиль соответствовал моде.

Не стоит откладывать действия до того момента, когда вам объявят о сокращении, – тогда будет поздно принимать меры, говорит консультант Джудит Герберг.

Надо общаться с молодыми коллегами и интересоваться тем, что они делают, это поможет вам оставаться в курсе, считает карьерный консультант Эллис Чейз. «Вы должны выйти из зоны комфорта и поговорить с этим 28-летним даровитым малым. Отведите его в сторонку и скажите, что хотели бы больше узнать о том, в чем он так хорошо разбирается, попросите его уделить вам полчаса времени за обедом – вы угощаете», – говорит Чейз.