Российская молодежь мечтает работать за границей, выяснила BCG

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Варвара Гранкова

27-летняя Екатерина Чурбанова уехала из России в 2014 г. ради учебы – она изучала межкультурные коммуникации в магистратуре немецкого Университета Пассау. За два года девушка успела получить богатый опыт на стажировке в PR-агентстве в Берлине, а после учебы ей поступило два предложения о работе. Но Чурбанова отказалась: ей предлагали вакансии ассистента, в основном в проектах с российскими заказчиками. Девушка понимала, что вряд ли достигнет карьерных вершин: иностранцам сложно работать в сфере коммуникаций из-за культурных и языковых барьеров, на местном рынке и без того множество квалифицированных кадров. В России знакомые и коллеги часто удивляются, почему Чурбанова бросила карьеру за рубежом.

За рубеж хочет уехать практически каждый второй российский специалист (46%), показал опрос 23 776 россиян, проведенный The Boston Consulting Group (BCG) с The Network и HeadHunter. В основном за границу стремится молодежь: о желании уехать сообщило 57% респондентов до 30 лет. Они рвутся за рубеж в надежде на лучшую жизнь – рассчитывают на высокую зарплату, новый трудовой опыт, более высокий уровень жизни и привлекательные карьерные возможности.

Молодым проще менять страну проживания: они амбициозны, еще не обзавелись семьей и готовы рисковать, говорит директор по развитию бизнеса хедхантинговой компании «Контакт» Анастасия Стасева. Большинство потенциальных эмигрантов надеются работать в крупной международной корпорации, малом и среднем бизнесе либо в госструктурах Германии, Великобритании или США.

«Ведомости» выясняли, какие перспективы ждут россиян за пределами родины.

Программист-эмигрант

30-летняя выпускница факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ им. Ломоносова всегда мечтала уехать из России, но не решалась это сделать из-за слабого английского. Получив хороший опыт в крупных российских IT-компаниях, девушка-программист всерьез взялась за изучение иностранного языка. А в 2015 г. в соцсети LinkedIn откликнулась на приглашение на собеседование от британского офиса Facebook. Интервью в Лондоне прошло успешно: компания помогла ей оформить пятилетнюю рабочую визу, даже оплатила перелет и аренду квартиры на первые два месяца. Зарплата россиянку тоже приятно удивила: сейчас девушка зарабатывает в 3 раза больше, чем на той же должности в России.

В лондонском офисе Facebook девушка сразу услышала русскую речь: около трети сотрудников – выходцы из России, говорит она. Большинство – молодые люди с опытом работы в российских интернет-компаниях.

Уехать за границу в основном хотят образованные респонденты (57%). Чаще всего это технические специалисты. О желании переехать сообщило 54% работников из IT-сферы и технологий и 53% специалистов по аналитике, автоматизации и цифровизации. Именно у них больше всего шансов уехать, говорит Диана Каргаева, руководитель практики IT-разработки компании Ancor FinTech. По ее словам, их приглашают в Германию, Канаду и ОАЭ: компании оплачивают им переезд и жилье.

Самый высокий спрос – на разработчиков со знанием популярных языков программирования, объясняет Каргаева. Такой российский специалист с опытом от года зарабатывает за рубежом от $2000 до $2500 в месяц, а разработчик со стажем стоит уже от $5000 до $10 000 в месяц. Примерно такая же зарплата, например, у аналитиков больших данных, дизайнеров пользовательского интерфейса, знает Надежда Стяжкина, менеджер кадрового агентства Antal Digital.

Уезжают единицы