Представителей трудовых коллективов допустят к управлению компаниями

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Варвара Гранкова

Речь идет о поправках в Трудовой кодекс (ТК). Теперь представители трудового коллектива смогут участвовать в заседаниях правлений и советов директоров с правом совещательного голоса. Компаниям для этого придется вносить изменения в устав, внутренние регламенты и коллективные трудовые договоры.

Опыт участия представителей работников в органах управления компаний в России есть, но не слишком удачный, рассказали «Ведомостям» представители профсоюзов. «Ведомости» разбирались, изменится ли ситуация после поправок в ТК.

В пояснительной записке к проекту закона говорится, что авторами двигала идея социальной справедливости: из-за необоснованно высокой дифференциации доходов топ-менеджмента и рядовых работников возникает социальная напряженность, растет отчуждение сотрудников. Из-за этого, говорится в записке, руководители часто принимают решения без учета социальной ответственности или же совершают действия, непонятные трудовому коллективу.

Один из авторов инициативы – первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев пояснил, что эти поправки позволят профсоюзам усилить контроль за действиями работодателей. Тем будет труднее увольнять людей и экономить на социальном пакете сотрудников, считает Исаев.