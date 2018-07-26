Представителей трудовых коллективов допустят к управлению компаниями
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Речь идет о поправках в Трудовой кодекс (ТК). Теперь представители трудового коллектива смогут участвовать в заседаниях правлений и советов директоров с правом совещательного голоса. Компаниям для этого придется вносить изменения в устав, внутренние регламенты и коллективные трудовые договоры.
Опыт участия представителей работников в органах управления компаний в России есть, но не слишком удачный, рассказали «Ведомостям» представители профсоюзов. «Ведомости» разбирались, изменится ли ситуация после поправок в ТК.
В пояснительной записке к проекту закона говорится, что авторами двигала идея социальной справедливости: из-за необоснованно высокой дифференциации доходов топ-менеджмента и рядовых работников возникает социальная напряженность, растет отчуждение сотрудников. Из-за этого, говорится в записке, руководители часто принимают решения без учета социальной ответственности или же совершают действия, непонятные трудовому коллективу.
Один из авторов инициативы – первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев пояснил, что эти поправки позволят профсоюзам усилить контроль за действиями работодателей. Тем будет труднее увольнять людей и экономить на социальном пакете сотрудников, считает Исаев.
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