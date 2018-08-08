Половина сотрудников российских офисов спят на работе

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Варвара Гранкова / Ведомости

По данным опроса «Альфастрахования», 57% офисных служащих время от времени засыпают на рабочем месте (были опрошены сотрудники 100 российских компаний с оборотом более 100 млн руб. в год). Чаще всего они спят или дремлют в обеденный перерыв (36% респондентов, заявивших, что засыпают днем на службе) или сразу после обеда (28%). Еще 19% засыпают в конце рабочего дня, а 15% дремлют на совещаниях. Более половины респондентов (54%) сказали, что спят из-за недосыпа и усталости, 24% – из-за плохого самочувствия, 8% – из-за смены часовых поясов после возвращения из командировки или отпуска, а 5% – из-за отсутствия срочных рабочих задач.

Некоторые работодатели смотрят на дневной сон сотрудников сквозь пальцы – лишь бы успевали выполнять поставленные задачи. Например, основатель «Додо пиццы» Федор Овчинников говорит, что его не интересует, сколько времени сотрудники проводят в комнате отдыха с мягкими подушками, которая имеется в офисе. У маркетологов и программистов ненормированный рабочий день, и они могут вздремнуть днем, чтобы компенсировать ночной недосып. Овчинников ругает их, только если работа выполнена плохо и не в срок.

43% сотрудников в России, чтобы выкроить время на дневной сон, готовы быстрее обедать, выяснило рекрутинговое агентство «Бигл». Ради дневного сна 14% сотрудников готовы задерживаться на работе, 10% – отказаться от курения, а 3% – даже пожертвовать частью зарплаты.

Артем Бобцов, основатель интернет-агрегатора по ремонту автомобилей Wroom, изменил отношение к дневному сну, когда у него родился ребенок. В то время Бобцов был наемным работником и часто уходил из офиса днем спать в машину. Теперь в собственной компании он держит рядом с кабинетом кушетку для сна. «Я замечал, что, когда днем спишь 15–30 мин., производительность труда резко повышается», – говорит он. Бобцов подумывает о том, чтобы сделать для программистов спальное место в офисе.