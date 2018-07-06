Как заработать миллионы на желании выспаться

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В капсуле человек чувствует себя полностью отрезанным от внешнего мира Евгений Разумный / Ведомости

Прежде чем стать предпринимателями, Алексей Винокуров и Виктор Ходанов после окончания вузов около года работали по найму: Винокуров – железнодорожником, Ходанов – полицейским. Работы было много, молодые люди не высыпались. Винокуров спал полчаса днем в машине на парковке, а Ходанов дремал в обеденный перерыв в служебном кабинете. Друзья стали искать информацию о том, как можно восстанавливать силы днем за короткое время, и узнали, что на Западе существуют капсулы для сна – своеобразные пеналы с находящейся внутри кушеткой, где человек расслабляется под действием приятной музыки и цветного освещения. В интернете Винокуров и Ходанов нашли американских и немецких производителей капсул и занялись их импортом, а позднее открыли собственное производство. В 2017 г. выручка их компании «Майнд технолоджи» составила 27 млн руб., а чистая прибыль – 9 млн руб.

Затяжной старт

На поездки в Европу и первую закупку пяти капсул друзья взяли потребительский кредит на 2,4 млн руб. под 18% годовых. В мае 2012 г. Винокуров зарегистрировал компанию «Энерджи поинт». Ходанов в это время еще работал в полиции и не мог официально заниматься предпринимательством.

Они стали обзванивать компании, но никого не интересовало устройство для дневного сна сотрудников. В России не принято спать на службе посреди дня, у многих возникает психологический барьер, говорит Антон Боровик, проектный менеджер кластера биомедицинских технологий фонда «Сколково». Рынок корпоративного здоровья последние пять лет активно развивается в США и Европе, но в России он в зачаточном состоянии, объясняет Лидия Щербаненко, независимый эксперт по корпоративному здоровью. В большинстве компаний нет отдельного бюджета на корпоративное здоровье, говорит Щербаненко.

На новинку в 2012 г. среагировали только две компании: поставщик мебели и оборудования «К.С. Бюро» и фирма Office Solutions, занимающаяся дизайном офисов. Обе компании стали дилерами «Энерджи поинта». Игорь Юрьев, бизнес-консультант по организации рабочего пространства Office Solutions, говорит, что Office Solutions разрешила новым партнерам открыть шоурум в своем офисе.

С помощью дилеров Винокуров и Ходанов продали до 2014 г. три капсулы в Казахстан, а в России в 2012 г. их первым клиентом стало «РИА Новости» (ныне МИА «Россия сегодня»). По словам предпринимателей, агентство вышло на них самостоятельно, когда переоборудовало здание на Зубовском бульваре. Новая планировка включала зону отдыха сотрудников, для которой агентство закупило две капсулы для сна по 550 000 руб. за каждую.

В 2014 г. «Энерджи поинт» через Office Solutions удалось продать четыре капсулы Сбербанку. Представители Сбербанка сообщили, что банк закупил капсулы для сна Energy Point на основе тендера и в 2015 г. установил их на омской площадке контактного центра Сбербанка, который обслуживает клиентов круглосуточно. Работники центра отдыхают в капсуле в перерывах или после рабочего дня. Особым спросом капсула пользуется у сотрудников, работающих в ночную смену. После этих сделок партнеры полностью вернули кредит банку и закупили еще три капсулы для клиента в Казахстане. Но в конце 2014 г. резко упал курс рубля. «Энерджи поинт» получил убытки в 500 000 руб. и оказался на грани разорения.

Весь 2015 год партнеры потихоньку распродавали оставшиеся капсулы и раздавали долги. Однако стало ясно, что импортировать капсулы из-за рубежа больше не имеет смысла. Винокуров с Ходановым решили открыть производство в России и выделили на его запуск 1,3 млн руб. В середине 2015 г. они нашли в Подмосковье и ближайших к Брянску городах нескольких подрядчиков и стали размещать у них заказы на составные части капсулы: электронику, металлический корпус, стеклопластиковый каркас и матрас. Подрядчикам давали техническое задание и, если те справлялись, договаривались сразу заплатить им половину суммы, а остальное – после продажи капсул. Партнеры арендовали производственную площадку и запустили крупноузловую сборку капсул в родном Брянске по 20 000 руб. за 100 кв. м в месяц. В закупки и в оборудование сборочного цеха пришлось вложить еще 1,5 млн руб. На производство наняли двух инженеров, начальником стал отец Винокурова. В этом цехе капсулы собирают, красят и полируют. Цех работает под заказ.

В новой обертке