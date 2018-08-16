Как экономист из Кирова проигрался в покер и начал производить полезные завтраки

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Ольга и Александр Настины на вкусных завтраках сделали семейный бизнес Личный архив

Экономист из Кирова разорился на азартных играх и начал готовить полезные завтраки. Производство смесей из овсянки и гречки оказалось выгоднее игры в покер.

Путь Александра Настина в предпринимательство начался с азартных игр. 36-летний экономист из Кирова несколько лет увлекался онлайн-покером, пока в 2009 г. его не запретили в России. Выигрыши Настин передавал в доверительное управление форекс-компаниям. Поначалу ему везло, но успех быстро закончился. Фирмы оказались мошенническими и стали банкротиться, Настин потерял около 3 млн руб.

У Настина пропал интерес к высокорисковому рынку форекс-услуг. Он решил открыть свое дело. «Бизнес – тоже риск, но я сам могу контролировать расходы денег на своем счете», – говорит Настин.

Идею бизнеса подсказала супруга Ольга, которая запекала детям на завтрак овсяные хлопья и зеленую гречку с медом, орехами и ягодами. Сначала Настины делали рассыпчатые завтраки на продажу дома, а в 2016 г. открыли небольшой цех. В 2017 г. супруги произвели и продали в России и странах СНГ уже около 7 т смесей для завтраков и салатов под маркой «Настин сластин». Годовая выручка превысила 7 млн руб. Рентабельность продаж в среднем составляет от 30 до 50% в зависимости от объема поставки, утверждает Настин.

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