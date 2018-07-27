Менеджмент / Предпринимательство
Статья опубликована в № 4618 от 27.07.2018 под заголовком: Надоить молока из бобов

Почему малый бизнес увлекся соевым молоком

И как он конкурирует с крупными производителями
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30-летняя маркетолог Наталья Сафонова из Тулы несколько лет мечтала о производстве соевого молока. На самом деле это не молоко, а отфильтрованная смесь из воды и бобов. Сафонова сама очень любит продукты из сои. В городе продавались только дорогие зарубежные напитки – по 300 руб. за литр, вспоминает Сафонова. В интернете она познакомилась с технологом Татьяной Лебедевой, которая варила молоко в небольших количествах на дому. Женщины решили открыть совместный бизнес. Друг посоветовал Сафоновой уволиться с работы и подать документы в центр занятости на получение субсидии для самозанятых, вспоминает она. Она подала в службу занятости бизнес-план и выиграла конкурс. Весной 2017 г. Сафонова получила субсидию в 117 000 руб., зарегистрировала компанию «Боб и орех», сняла помещение в 15 кв. м и наняла сотрудницу с инвалидностью (это было одним из условий получения субсидии). Денег хватило на печать этикеток и покупку вакуумного упаковщика и стерилизующей лампы. А Лебедева предоставила оборудование для варки напитка – так называемую «соевую корову». Аппарат стоимостью 300 000 руб. ей подарил муж. Это комбайн, в котором соя измельчается, смешивается с водой и доводится до кипения.

Производство растительных напитков – несложный и весьма рентабельный бизнес. На 15 л молока требуется 1,6 кг сои – это около 60 руб., говорит Лебедева. За полчаса «соевая корова» дает 15 л, а за смену – 150 л. С учетом расходов на электроэнергию, бобы, тару и зарплату работнице себестоимость 1 л молока составляет около 40 руб. Лебедева и Сафонова продают его с наценкой в 30%. Варить напитки из дорогих орехов не столь выгодно – наценка составляет 15–18%, утверждает Лебедева. Сейчас женщины готовят по 3 т молока из сои и орехов в месяц и поставляют его в 23 тульских магазина. Ежемесячная выручка – около 150 000 руб.

13 млн потребителей

Спрос на молоко из сои, орехов и круп в России растет небывалыми темпами. В I квартале 2018 г. его продажи выросли в 2,5 раза в натуральном выражении по сравнению с показателями годичной давности, подсчитали аналитики Nielsen. По их данным, с января по март россияне купили в крупных федеральных сетях 1 млн л растительного молока на 461,4 млн руб. Для сравнения: за весь прошлый год было продано 1,7 млн л. Сегодня растительное молоко стоит на полках каждого четвертого магазина крупных розничных сетей.

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