Чего хотят работодатели от выпускников MBA

Выпускники думают о себе одно, а наниматели видят совсем другое

Статья опубликована в № 4645 от 04.09.2018 под заголовком: Психология против навыков

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Варвара Гранкова

Кэролайн Циммерман вместе со степенью MBA в бизнес-школе INSEAD приобрела обычный набор преимуществ: понимание основ бизнеса и широкую сеть связей. Однако один навык программой не предлагался – программирование на языке Python.

Python – один из важнейших инструментов в работе Циммерман (она руководит анализом и обработкой данных в музыкальной компании BMG). Однако отсутствие технических навыков не помешало ей поступить на должность, потому что в INSEAD она научилась правильному отношению к проблемам – не бояться их. И Циммерман сама выучила Python на онлайн-курсах.

Желание научиться чему-то новому, чего ты не знаешь, в технологическом секторе ценится выше обширных знаний, говорит Циммерман.

Способность решать сложные проблемы – один из пяти самых востребованных работодателями навыков выпускников MBA, показало проведенное FT исследование 2018 FT MBA Skills Gap Survey. В исследовании приняли участие более 70 крупнейших работодателей мира.