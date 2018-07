Спрос работодателей на выпускников бизнес-школ может упасть

Варвара Гранкова

В эпизоде «Марсианский университет» мультсериала «Футурама» обезьяна по имени Гунтер носит шляпу, которая делает его умным. В конце концов Гунтер приходит к выводу, что от шляпы проблем больше, чем пользы.

«Все, чего я хочу от жизни, – быть обезьяной средних интеллектуальных способностей, которая носит костюм. Поэтому я решил перевестись из университета в бизнес-школу», – говорил он.

Как выразился в своей провокационной книге «Закрыть бизнес-школы: что не так с бизнес-образованием» (Shut Down the Business School: What’s Wrong with Management Education) профессор Мартин Паркер, бизнес-образование – это «эвфемизм для определенного сочетания жадности и глупости».

Профессор Паркер говорит: бизнес-школы могут процветать, а их выпускники зарабатывать много денег, но очень часто за пределами собственного престижного мирка они имеют весьма скверную репутацию. Хуже того, добавляет Паркер, иногда они сами этого не понимают. Профессор Паркер не ждет, что его книгу будут рассматривать как руководство к действию. Это спорные утверждения, над которыми, по его мнению, людям стоит поразмышлять.

Книга Паркера не единственная критика бизнес-образования. В прошлом году Дафф Макдональд выпустил книгу «Золотой паспорт: Гарвардская школа бизнеса, пределы капитализма и моральное падение элиты MBA» (The Golden Passport: Harvard Business School, the Limits of Capitalism and the Moral Failure of the MBA Elite). В ней он обрушился с критикой на бизнес-школу, у которой много именитых выпускников: председатель совета директоров банка JPMorgan Chase Джейми Даймон, основатель крупнейшего хедж-фонда Bridgewater Рэй Далио и бывший гендиректор Hewlett-Packard Мег Уитман.

Критика часто сводится к тому, что бизнес-школы выпускают недумающих и не способных к самокритике «сверхкапиталистов» с невысокими интеллектуальными способностями. Вряд ли она справедлива, но негативный фон может создать проблемы бизнес-образованию.

В недавнем интервью FT новый глобальный управляющий партнер McKinsey Кевин Снидер заявил, что доля выпускников MBA среди вновь нанимаемых сотрудников фирмы будет снижаться с 37 до 30% и менее. Он хочет привлечь в компанию больше специалистов с различными навыками и опытом, например из индустрии творчества.

Для Снидера сокращение доли выпускников бизнес-школ – часть мер по диверсификации кадров, и он обещал, что в ближайшие годы McKinsey значительно изменится. Это не сулит студентам бизнес-школ ничего хорошего: большинство из них называют McKinsey желанным местом работы после окончания учебы.

McKinsey не единственный любимый выпускниками бизнес-школ работодатель в США, пересматривающий практику найма. Недавно компания Amazon, за последние два года ставшая одним из крупнейших работодателей для выпускников MBA, объявила о расширении и обновлении программы обучения на рабочем месте.

Она наняла Кэндис Тилле, директора образовательной инициативы Стэнфорда Open Learning Initiative (онлайн-курсов по университетской программе) и специалиста по нетрадиционным методам обучения. Не исключено, что Amazon создаст собственный университет. Компания держит свои планы в секрете, но если они реализуются, элитным бизнес-школам будет нанесен еще один удар. В 2016 г. Amazon уступил только консалтинговым компаниям по количеству нанятых на работу выпускников London Business School и Haas School of Business.

Кроме того, так называемые альтернативные поставщики бизнес-образования, предлагающие более бюджетные программы, говорят, что в их бизнесе наблюдается оживление.

В условиях пересмотра работодателями практик найма и выхода книг, критикующих бизнес-школы, стоит ли беспокоиться самим школам и их студентам?

Пока серьезных оснований для беспокойства у бизнес-школ и их студентов нет. Снидер ясно дал понять, что по-прежнему ценит MBA и навыки, которые получают выпускники бизнес-школ. Компания позже подтвердила, что будет снижать только долю выпускников бизнес-школ, но не обязательно их абсолютное количество и сроки этого процесса еще не установлены. Тем не менее Снидеру нужно что-то новое.

В данный момент спрос на получение MBA по-прежнему велик. По данным GMAC (организация, администрирующая самый популярный вступительный экзамен в бизнес-школы), 73% школ в прошлом году зафиксировали рост числа заявок на поступление. Однако лучшие работодатели меняют правила набора сотрудников – они хотят выйти за пределы узкого круга избранных. И, возможно, бизнес-школам и их выпускникам придется в будущем тратить больше усилий, чтобы оправдать свое присутствие в самых влиятельных компаниях мира.

Перевела Надежда Беличенко