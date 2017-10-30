Зачем компаниям собственные школы

Нанять выпускников и обучить их необходимым навыкам часто оказывается дешевле и удобнее, чем привлечь с рынка готовых специалистов

Статья опубликована в № 4439 от 30.10.2017 под заголовком: Надо иметь школу

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Все больше компаний открывают школы для сотрудников PressFoto

Некоторые компании, среди них – Capital One Financial, SAP AG и DaVita, отправляют вновь нанятых работников на курсы, похожие на тренировочный лагерь, где те учатся программированию, уходу за больными или общению с клиентами. Во время обучения, которое может продолжаться от шести недель до года, компания платит обучающимся, но на работу на полный день они выходят только после окончания учебы. В результате компании получают работников, полностью готовых к работе. В компаниях также говорят, что такие учебные программы обходятся им дешевле, чем наем более опытных сотрудников, которые могут еще и оказаться неподходящими для конкретной позиции. Во время учебы работники иногда получают чуть больше минимальной зарплаты.

Компания DaVita, предлагающая медицинский уход пациентам с заболеваниями почек, в 2014 г. запустила программу оплачиваемых стажировок для только что получивших диплом медсестер. Каждый год обучение проходит более 6000 медицинских работников. Это сокращает текучесть кадров и снижает срок, необходимый персоналу, чтобы включиться в работу, с 12,7 до 10 недель, говорит представитель DaVita Дейв Хойрман.

Capital One в июле открыла академию разработчиков для 60 новых сотрудников – выпускников учебных заведений. Они проведут в учебных аудиториях банка полгода. Сотрудники Capital One ведут курсы по облачным вычислениям и разработке приложений. Ученикам академии также выделяют наставника, который должен помочь им понять культуру компании.