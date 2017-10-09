Зачем MBA-школам менять программы обучения?

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Достаточно заглянуть на одно из мероприятий выпускников Harvard Business School: одни выпускники сделали карьеру в хедж-фондах и инвесткомпаниях, другие устроились в крупные компании Neal Hamberg / Bloomberg

Более 11 млн человек будут поступать в бизнес-школы по всему миру в этом году. Однако изучать они там будут совсем не то, что учили студенты MBA раньше. Так, King’s College London в этом году запускает бизнес-школу, которая не будет предлагать программу MBA, десятилетиями считавшуюся золотым стандартом бизнес-образования. Это не нужно работодателям, говорят в университете. Компании предпочитают кадры, которые можно легко обучить на рабочем месте. Поэтому King’s сосредоточится на курсах с узкой специализацией, например, финансах и цифровом менеджменте.