Статья опубликована в № 4424 от 09.10.2017 под заголовком: MBA-школы меняют программы
Зачем MBA-школам менять программы обучения?
Иначе их выпускники не достигнут успеха в быстро меняющейся бизнес-среде
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
Достаточно заглянуть на одно из мероприятий выпускников Harvard Business School: одни выпускники сделали карьеру в хедж-фондах и инвесткомпаниях, другие устроились в крупные компании
Neal Hamberg / Bloomberg
Более 11 млн человек будут поступать в бизнес-школы по всему миру в этом году. Однако изучать они там будут совсем не то, что учили студенты MBA раньше. Так, King’s College London в этом году запускает бизнес-школу, которая не будет предлагать программу MBA, десятилетиями считавшуюся золотым стандартом бизнес-образования. Это не нужно работодателям, говорят в университете. Компании предпочитают кадры, которые можно легко обучить на рабочем месте. Поэтому King’s сосредоточится на курсах с узкой специализацией, например, финансах и цифровом менеджменте.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}