Статья опубликована в № 4421 от 04.10.2017 под заголовком: За что китайцы ценят свои бизнес-школы

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Укрепление позиций китайских школ в мировых рейтингах означает ужесточение конкуренции при поиске работы между выпускниками зарубежных бизнес-школ, которые вернулись работать в Китай Nomaan Merchant / AP

Окончив школу в Нанцзине, Куини Рен пошла проторенным путем: как и многие молодые китайцы, она уехала получать высшее образование в США, поступив на экономический факультет Brown University. Спустя пять лет она вернулась в Китай и работала в инвестбанках и консалтинге. Сейчас Рен планирует поступать в бизнес-школу, но только в китайскую, например в Cheung Kong Graduate School of Business в Пекине. Рен не хочет уезжать из страны, потому что возможность построить деловые связи в Китае для ее карьеры важнее, чем престиж степени MBA, полученной на Западе.

Китайские студенты традиционно стремились учиться за рубежом, потому что считалось, что диплом американской или европейской бизнес-школы ценится выше, чем диплом китайских школ и университетов. Однако разница в качестве обучения постепенно стирается: многие китайские образовательные учреждения получают международную аккредитацию и входят в мировые рейтинги.