Все больше международных компаний выбирают Китай для штаб-квартиры
- Шамин Прашантам
- / Financial Times
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Всего в часе езды от Шанхая находится город Ханчжоу, центр предпринимательства Китая, где расположена штаб-квартира одной из самых заметных в мире китайских компаний – Alibaba. Ханчжоу может похвастаться развитой экосистемой стартапов и менее известных молодых компаний, основатели которых надеются повторить успех создателя Alibaba Джека Ма. Один из таких амбициозных стартапов – Falafel Games разрабатывает игры для мобильных устройств. Компания мало известна на Западе и в Китае, но добилась больших успехов на Ближнем Востоке. Ее основатель, ливанец Винс Госсуб, создал компанию в Поднебесной, чтобы занять перспективную нишу – поставлять высококачественный контент на арабском языке любителям игр.
Еще один международный предприниматель, обосновавшийся в Китае, – Джулия Цоттер. Принадлежащая ее семье фабрика находится в австрийском Бергле и производит более 400 видов шоколада под брендом Zotter, в том числе продукты с очень необычными сочетаниями вкуса: шоколад с кусочками бекона, розовым кокосом и зефиром, фисташками и шафраном. В 2014 г. Джулия, старшая дочь основателя шоколадной компании Йозефа Цоттера, занялась развитием семейного бизнеса в Китае и открыла в Шанхае «театр шоколада» Zotter Chocolate Theatre, где посетители пробуют продукцию компании и создают собственные сочетания вкусов.
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