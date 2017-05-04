Новые китайские потребители, или На кого нужно делать ставку российским компаниям

В 2014 г. мы выводили европейский бренд мороженого на китайский рынок. В процессе работы выяснилось, что у китайцев сильное предубеждение против холодной еды – она, по их мнению, вредна для организма. Этот стереотип передается от поколения к поколению, при этом рынок мороженого в Китае растет. Столкнувшись с таким противоречием, мы провели исследование, которое показало, что аудитория, которая считает, что холодное есть нельзя, велика, но есть и другая группа потребителей, не имеющих ничего против холодных продуктов, и именно она обеспечивает рост рынка.

Китайский рынок сейчас находится в процессе формирования новых категорий потребителей. 31% всего населения Китая – 415 млн потребителей – составляют люди поколения Y в возрасте от 16 до 35 лет. Зарабатывая по $3–4 в час и располагая всего лишь 30-долларовым еженедельным бюджетом на покупки, они очень чувствительны к цене. Они намного более образованны, чем представители предыдущего поколения, и это влияет как на их предпочтения при выборе товаров, так и на стиль покупок. Китайские миллениалы не жалеют денег на смартфоны, модные аксессуары и путешествия. Многие обновляют свои смартфоны каждые 1–2 года, воспринимая телефон как атрибут принадлежности к определенному классу и важный элемент формирования самооценки. Однако к молодежи нужен особый подход.

Китайские потребители – и в особенности молодежь – пристально следят за лидерами общественного мнения и лихорадочно пытаются успеть за ними, и эта гонка отражается на их потребительском поведении.

Исследование группы Zhang говорит, что мнение других людей и устоявшиеся социальные нормы являются основными драйверами потребительского поведения в Китае. Отсюда высокая степень демонстративности в потребительском поведении, которая способствует опережающему развитию премиальных сегментов рынка. Рост в премиальном сегменте некоторых категорий товаров массового спроса (например, средств для ухода за кожей) опережает общий рост по всем категориям.