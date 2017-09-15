Как две выпускницы бизнес-школы зарабатывают на подборе одежды в Берлине

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Алексей Таранин

Основательницы онлайн-сервиса по индивидуальному подбору одежды различных брендов Kisura Таня Богумил и Линь Нгуен познакомились во время учебы в бизнес-школе HHL Leipzig Graduate School of Management. Офис их компании находится совсем рядом с известной достопримечательностью в центре Берлина – контрольно-пропускным пунктом «Чарли». Это символично: основательницы Kisura выросли по разные стороны стены, разделявшей город и страну во времена холодной войны. Богумил родилась в городе Мюнстер на западе Германии, а родители Нгуен в 1980-е гг. переехали из Вьетнама в страну, которая тогда называлась ГДР.

В HHL обе получали последипломное образование: Богумил – в магистратуре по менеджменту, а Нгуен – по специальной программе по финансам. Девушки помогали друг другу готовиться к экзаменам и выполнять исследования и кейсы. «В самые тяжелые моменты оказывалось, что у нас один и тот же подход к решению проблем, образ мышления, одинаковые ценности и даже чувство юмора», – вспоминает Богумил. К тому же у обеих подруг обнаружилась страсть к предпринимательству. Возможно, это наследственное: у родителей Богумил был бизнес по обучению топ-менеджеров, а семья Нгуен владела ресторанами.

Kisura предлагает клиентам сервис по индивидуальному подбору одежды. Регистрируясь на сайте, пользователи указывают свой размер и тип фигуры, а также свои предпочтения по стилю. Исходя из этой информации стилисты Kisura подбирают для клиентов вещи из коллекций более 30 брендов и ассортимента пяти розничных сетей. Непонравившиеся вещи можно бесплатно вернуть в течение 14 дней. При этом Kisura договорилась с поставщиками об оплате в течение 100 дней после получения товара. Таким образом компании удается поддерживать положительный денежный поток.

Kisura – слово, заимствованное из суахили и означающее «красивая женщина». Красота не должна зависеть от размера одежды или кошелька, считают основательницы проекта.

Kisura зарабатывает, договариваясь с поставщиками о предоставлении значительных скидок. «Для нас важно сделать электронную торговлю снова эффективной. А все наши клиенты ценят удобство и возможность вернуть вещи», – говорит Богумил.

IT-стартапы, которые меняют мир моды Chic by Choice – называет себя убер в торговле одеждой. Это британская площадка для покупки дизайнерской одежды 40 брендов свежих коллекций и со значительными скидками. Работает в 15 странах Европы.

Showroom – польская платформа электронной коммерции. Эта площадка позволяет модным домам загружать фото и описания моделей, пользователи могут приобретать одежду напрямую у дизайнеров. 500 независимых дизайнеров продают через Showroom 25 000 предметов одежды.

Mysprezz – приложение, создающее варианты модного облика пользователя по его персональным данным: возрасту, полу, предпочитаемым стилям, имеющемуся гардеробу и бюджету. Пользователь может через приложение купить предметы одежды, изображенные на понравившейся картинке, от 400 брендов.

Fitle – французский стартап, предлагающий онлайн-покупателям одежды технологию виртуальной примерки. Библиотека Fitle насчитывает тысячи предметов одежды, отсортированных по стилям, от 200 модных брендов, а также большую базу моделей человеческих фигур. Пользователь примеряет одежду на свой персональный виртуальный манекен. Приложением пользуются более 3 млн человек.

Thread – персональный виртуальный стилист для мужчин. Восемь специалистов в реальном времени помогают выбрать индивидуальный стиль. Пользователь должен зарегистрироваться, заполнить анкету и загрузить свои фотографии. Рекомендации Thread составляет по 50 параметрам: от цвета глаз и типа фигуры до предпочитаемых брендов и облегания одежды. Сервисом пользуются 500 000 человек. Свернуть Прочитать полный текст

Первый контракт на закупку вещей Kisura заключила с немецкой сетью магазинов Peek & Cloppenburg. В одном из магазинов этой сети в Берлине Богумил и Нгуен, используя дисконтную карту покупателя, закупали одежду для первоначального запаса при запуске своего проекта. «В какой-то момент там обратили внимание, что мы покупаем очень много, и у нас состоялась встреча с менеджером магазина», – рассказывает Нгуен. Менеджер проникся идеей девушек. Чтобы заключить контракты с другими поставщиками, Нгуен и Богумил приходилось делать холодный обзвон их офисов. Поначалу поставщики не хотели с ними разговаривать, но со временем известность Kisura выросла и этот процесс пошел легче, говорят предпринимательницы.

Типичный клиент Kisura – женщина в возрасте от 30 до 50 лет, разбирающаяся в возможностях интернета, следящая за модой и заботящаяся о стиле. «Среди наших клиентов как женщины, которые сами знают, чего хотят, так и те, кому нужен совет стилиста», – говорит Нгуен. Средняя сумма покупки в Kisura – 150 евро в летний сезон и 200 евро зимой. Сервис имеет годовую выручку более 1 млн евро и более 100 000 клиентов в Германии.

Предпринимательницы говорят, что начать свое дело им помогли знания, полученные в бизнес-школе, и поддержка наставников на начальном этапе проекта. Бизнес-школа дала возможность установить связи с потенциальными инвесторами. Сейчас в Kisura работают 65 человек. За пять раундов финансирования основательницам удалось привлечь более 5 млн евро на развитие технологий и продвижение своего проекта на ключевых рынках. Деньги дали несколько частных инвесторов, а также сингапурская инвесткомпания Brilliant Heights и германский инвестбанк IBB. Следующий этап – развитие мобильной версии сервиса. Сейчас большинство клиентов заходят на сайт Kisura со стационарных компьютеров.