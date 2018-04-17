Студенты бизнес-школ мечтают о дипломе аналитика больших данных

Статья опубликована в № 4549 от 17.04.2018 под заголовком: Данные о большой зарплате

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Варвара Гранкова

Как и большинство амбициозных выпускников на старте карьеры, Мария Хименес из Колумбии была уверена: чтобы занять руководящую должность, ей рано или поздно понадобится степень MBA. Однако, поработав в IT-департаменте фармацевтической компании Tecnoquimicas в Боготе, она изменила мнение. Департамент разрабатывал стратегические информационные системы, анализирующие результаты клинических испытаний. Хименес единственная более чем из сотни сотрудников департамента имела пусть неоконченное, но бизнес-образование. «Нужен был кто-то с предпринимательским мышлением, при этом способный говорить на одном языке с разработчиками», – вспоминает она. Хименес скорректировала свои планы, предпочтя общей программе MBA курс по анализу данных.

Курсы, дающие степень МВА по анализу больших данных, стремительно набирают популярность – вслед за ростом спроса на аналитику в бизнесе. К тому же многие специалисты боятся, что из-за автоматизации останутся не у дел.

В США количество абитуриентов традиционных программ MBA снижается уже несколько лет подряд, а спрос на места в магистратурах со специализацией на анализе данных растет.

По данным GMAC – организации, администрирующей вступительные экзамены на магистерские программы в США, – 74% курсов по анализу данных в 2017 г. заявили о росте числа абитуриентов. Среди классических очных двухгодичных программ MBA этот показатель составил всего 32%.