В технологических компаниях их мало кто ждет

Статья опубликована в № 4429 от 16.10.2017 под заголовком: Выпускницы бизнес-школ пробиваются в IT

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Выпускницы бизнес-школ, ищущие работу, признавались FT, что прошлые проблемы компаний волнуют их меньше, чем курс, взятый на будущее Marcio Jose Sanchez / AP

Гендерное неравенство в Кремниевой долине серьезнее, чем кажется. Financial Times (FT) проанализировала гендерный состав сотрудников 500 стартапов из Кремниевой долины с численностью персонала менее 100 человек и выяснила, что женщины составляют всего 23% сотрудников. Для 10 крупнейших IT-компаний, включая Apple, Amazon и Oracle, этот показатель в среднем равняется 36%.

Кроме того, FT собрала данные 8000 бизнес-школ по всему миру о выпуске 2016 г.: женщины составили в нем 25% и только 15% выпускниц устроились на работу в технологический сектор.