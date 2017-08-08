Из Google уволили автора меморандума о биологической природе гендерного неравенства

Из Google уволили мужчину-разработчика, который на прошлой неделе распространил в компании документ о невозможности гендерного равенства в IT-сфере и об отсутствии необходимости его добиваться. Джеймс Деймор, обладатель степени доктора наук Гарвардского университета, специалист по системной биологии, подтвердил Reuters, что был уволен. По его словам, основанием для его увольнения стало «продвижение гендерных стереотипов». Он изучает правовые возможности оспорить это решение. Еще до увольнения он пожаловался в Национальный совет США по вопросам трудовых отношений на топ-менеджмент компании, обвиняя начальство в попытках заставить его замолчать.

В Google заявили, что не будут обсуждать случаи с конкретными сотрудниками. В минувший понедельник гендиректор компании Сундар Пичаи распространил среди сотрудников разъяснения, по которым отдельные положения текста Деймора нарушали внутренний устав компании. По его оценке, разработчик перешел границу допустимого, продвигая вредные гендерные стереотипы на работе, цитирует Reuters.

В многостраничном меморандуме, который Деймор распространял в компании, он утверждал, что «левый уклон Google» создал в компании «политкорректную монокультуру», в которой было невозможно честное обсуждение гендерной проблемы. Он выразил убежденность, что способности и предпочтения мужчин и женщин отличаются в том числе по биологическим причинам и что эти различия могут стать объяснением, почему в технологических компаниях меньше женщин и почему женщин меньше в руководстве различных организаций.

Reuters напоминает, что споры о проблемах гендерного неравенства в хай-теке, где доминируют мужчины, продолжаются долгие месяцы. Жалобы сотрудниц Uber на сексуальный харрасмент в итоге привели к перестановкам в руководстве компании. Топ-менеджмент крупнейших компаний, в том числе Google, обещал бороться с гендерным неравенством, однако среди программистов и руководителей различного уровня женщин по-прежнему мало. Министерство труда США расследует обвинения в адрес Google о занижении зарплат женщинам, компания отвергает эти обвинения, напоминает агентство.