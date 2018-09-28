Менеджмент / Управление

Как увольнять сотрудников по-человечески

И почему прозрачные увольнения выгоднее самой компании
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Руководители, увольняя людей, действуют по стандартному сценарию, подготовленному юристами и менеджерами по персоналу. Но компании выгоднее более гуманный и мягкий способ расставания с сотрудниками.

Каждый менеджер знает правила увольнения: говорить прямо, не затягивать, убедиться в том, что сотрудник покинул компанию, закрыть доступ к корпоративной почте и т. д. За свою профессиональную карьеру я управлял тремя компаниями и тысячами сотрудников, сотни раз присутствовал при увольнении людей и сам всегда действовал по одному и тому же сценарию, который мне вбили в голову юристы и кадровики.

Однако несколько лет назад я решил попробовать другой подход – более человечный и эффективный для корпоративной культуры компании и всего бизнеса в целом. Я называю его прозрачным увольнением. Используя такой подход, вы не ошарашиваете сотрудника новостями и не увольняете его сегодняшним числом. Наоборот, вы побуждаете его уйти самостоятельно, заранее сообщив, что компания намеревается прекратить сотрудничество, поэтому сейчас самое время приступить к поиску новой работы. Я неоднократно беседовал с сотрудниками в подобном духе и убедился, что они реагируют совсем по-другому. При таком подходе меня неизменно благодарят.

Прежде чем обсуждать преимущества прозрачного увольнения, следует подробнее рассмотреть сам процесс.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике