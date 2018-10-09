Менеджмент / Управление

Западные компании нанимают гендиректоров из собственного совета директоров

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На прошлой неделе телефон профессора менеджмента Йельского университета Джеффри Сонненфелда начал звонить, как только стало известно об отставке гендиректора General Electric и назначении на его место сравнительно нового члена совета директоров компании. Сонненфелд получал звонки, текстовые сообщения и электронные письма от руководителей компаний из списка Fortune 1000, и все задавали один и тот же вопрос: «Должен ли я беспокоиться о том, кого нанимать теперь в совет директоров?» Некоторые интересовались: может, им брать в совет директоров только тех топ-менеджеров, которые в силу возраста давно подали в отставку и вряд ли станут претендовать на место гендиректора?

Традиционно гендиректором назначают одного из топ-менеджеров компании, члены совета директоров редко занимают эту должность. По данным консалтинговой компании Spencer Stuart, с 2013 по 2017 г. в компаниях из списка S&P 500 должность гендиректора в 75% случаев доставалась внутренним выдвиженцам из менеджмента. Однако General Electric пошла по другому пути. Легендарная американская компания сейчас разваливается на части. Неделю назад она рассталась с предыдущим гендиректором Джоном Фланнери. Причиной отставки стало известие о том, что компания не выполнит к концу года заявленные планы по прибыли. Место Фланнери занял Лэрри Калп, бывший гендиректор Danaher, который вошел в совет директоров General Electric только в апреле этого года. General Electric от комментариев отказалась.

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