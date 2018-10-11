Как гитарист из Самары открыл сеть музыкальных школ в Москве и регионах

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Александр Казаков считает свою школу самой автоматизированной Евгений Разумный / Ведомости

29-летний музыкант Александр Казаков начал давать уроки игры на гитаре, еще будучи школьником в родной Самаре. В 2009 г. Казаков поступил в Российскую академию музыки им. Гнесиных и стал искать клиентов в Москве. В основном преподавал детям, ездил к ним домой и брал около 1000 руб./ч.

Увлечь школьников было сложно: они неохотно изучали нотную грамоту и классические произведения. Тогда Казаков стал завлекать клиентов простотой методики обучения. За два месяца он обещал научить любого дилетанта уверенно играть на гитаре 50 несложных, но известных песен. В 2014 г. он открыл студию Guitardo сначала в общежитии Гнесинки, потом в съемной квартире. Занятия проходили в группе по 5–8 человек дважды в неделю по 1,5 ч. Абонемент стоил 11 900 руб. за два месяца. И это сработало. На курсы хлынули офисные сотрудники и предприниматели без музыкального образования.

Сначала Казаков работал как ИП, а в 2016 г. зарегистрировал компанию «Гитардо». За четыре года небольшая студия выросла в музыкальную школу с оборотом в 5 млн руб. в месяц. В Guitardo работает 22 преподавателя, учат петь, играть на гитаре, фортепиано и барабанах.