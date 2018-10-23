Почему российские сотрудники тратят все меньше времени на обеды

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Варвара Гранкова

Владимир Волошин, совладелец компании, организующей любительские соревнования Ironstar, не всегда успевает пообедать из-за плотного графика деловых встреч и постоянно носит в сумке фруктовый батончик. Это хороший способ перекусить и вернуть себе силы, говорит он. Сотрудники его компании, как он знает, тоже обычно выделяют на обед мало времени, приносят с собой еду из дома, разогревают на кухне и едят в то время, когда им удобно: выделить время на коллективные обеды в одно и то же время в офисе невозможно из-за разного графика встреч у сотрудников и их большой загруженности. По наблюдениям Волошина, подобным образом питаются сейчас сотрудники многих компаний, не только его.

Аналитический центр «Альфастрахование» недавно опросил сотрудников 100 российских компаний с оборотом более 100 млн руб. в год и выяснил, что 73% из них не делают часового перерыва на обед, а 24% и вовсе не едят в рабочее время. 60% отказываются от обеденного перерыва из-за высокой загруженности, 47% жалуются на отсутствие столовой или невозможность поесть на рабочем месте, а 19% тратят обеденный перерыв на личные дела. 5% сотрудников сказали, что они работают в организациях, где обеденного перерыва нет вовсе.

«Ведомости» разбирались, как это отражается на производительности труда сотрудников.