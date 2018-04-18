Чем опасен долгий путь на работу

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Варвара Гранкова

PR-менеджер Анастасия Новикова тратила на дорогу от дома до работы 2–3 часа в одну сторону. Она жила в подмосковной Балашихе, а офис располагался в районе метро «Октябрьское Поле». Выходить из дома приходилось не позднее 7 утра, чтобы не встать в пробку по дороге до метро и вовремя приехать на работу. Через два месяца Новикова решила уволиться, но руководитель предложил ей ежемесячную надбавку в 20 000 руб. к зарплате в 100 000 руб. и дополнительный выходной день в пятницу. Новикова согласилась, но еще через два месяца утомительных поездок в офис все же написала заявление об уходе.

Большие расстояния от дома до работы все чаще имеют значение для сотрудников. На это обращают внимание и менеджеры среднего звена: соискатели не хотят ездить до офиса больше часа, говорит Константин Бряузов, партнер рекрутинговой компании Antal. Лишь треть соискателей готовы устроиться в компанию, которая расположена далеко от места жительства, следует из данных опроса исследовательского центра Superjob. Ради работы поближе к дому сотрудники даже согласятся на понижение зарплаты. 44% респондентов предпочтут вакансию с зарплатой на 5–10% ниже ожиданий, если дорога до офиса сократится. Соискатели понимают, что долгая и утомительная дорога быстрее приведет их к эмоциональному выгоранию, их продуктивность снизится, отмечает Мария Макарушкина, партнер компании «Экопси консалтинг». «Ведомости» разбирались, почему сотрудники самого разного уровня все чаще ищут работу ближе к дому.

Местоположение работы всегда интересовало в основном соискателей массовых позиций: продавцов, кассиров, операционистов в банке, говорит Алексей Захаров, президент Superjob. Этим работникам проще поменять место: предложений на рынке много, а доход на всех вакансиях примерно одинаковый, уточняет он. По словам Захарова, работодатели сами выбирают на такие вакансии людей, которые живут в шаговой доступности от организации. Это позволяет снизить текучесть кадров на 10–15%, отмечает Павел Гужиков, основатель сервиса для поиска работы у дома Worki.

На адрес офиса обращают внимание и более квалифицированные сотрудники. «Последние 5–7 лет ситуация в Москве стала меняться: город расширяется, добираться до работы тяжелее, зона платных парковок увеличивается. Эти факторы оценивают и сотрудник, и работодатель», – говорит Бряузов. Привлечь на все позиции сотрудников только из ближайших районов все равно не получается. Большинство жителей Москвы едут до офиса свыше 10 км, а в среднем путь от дома до работы составляет 18 км, говорится в исследовании «Яндекс.Навигатора» и «Яндекс.Карт».