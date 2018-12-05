Почему компании отказываются от адресных пожертвований
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34-летний электрогазосварщик челябинского завода «Трубодеталь» Андрей Габидулин в свободное от работы время ремонтирует детские площадки во дворах домов вблизи завода. Габидулин сам варит ограждения и красит заборы. Первую площадку он привел в порядок три года назад, когда выиграл грант завода в 50 000 руб. На эти деньги он купил расходные материалы: профильные трубы, прутья и краску. Габидулин вспоминает, что узнал о конкурсе от коллег, в заявке на грант подробно рассказал о проекте, а главное – посчитал, сколько денег и времени планирует потратить на ремонт площадки. Жюри конкурса поддержало проект. Теперь Габидулин участвует в программе каждый год – и всегда выигрывает гранты.
Объединенная металлургическая компания (ОМК), в которую входит «Трубодеталь», начала проводить грантовые конкурсы с 2015 г. – среди НКО, госучреждений и сотрудников заводов. Грантами компания, например, поддерживает проекты патриотического воспитания, спортивные организации и т. п. В прошлом году на конкурс «ОМК-партнерство» поступило 233 заявки, около 30% из них (78 проектов) дошли до финала и получили в совокупности 9,3 млн руб. от компании. Раньше ОМК выделяла только пожертвования по индивидуальным запросам. Решения о выдаче денег принимались спонтанно, рассказывает руководитель направления по корпоративной социальной ответственности ОМК Ольга Миронова. Но в условиях кризиса компания решила тратить деньги разумнее.
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