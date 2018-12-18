Менеджмент / Карьера
Статья опубликована в № 4719 от 18.12.2018 под заголовком: Собеседование будущего

Какими станут собеседования будущего

Эпоха автоматизации требует новых способов оценки кандидатов
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2000 человек, пытавшихся устроиться на работу в McKinsey за последние четыре месяца, оказывались перед монитором компьютера, где видели изображение острова и следующие слова: «Вы смотритель острова, где растения и животные существуют во множестве различных экосистем».

Так начинается компьютерная игра, которую консалтинговая компания начала тестировать в качестве инструмента подбора умных и технически подкованных кандидатов, которые не входят в традиционный круг поисков – выпускников бизнес-школ университетов Лиги плюща.

Об этой игре Financial Times рассказал один из осведомленных консультантов. В лондонском офисе McKinsey разрешили журналистке попробовать сыграть в эту игру. Ее провели в комнату, где находился компьютер и двое сотрудников компании. Они объяснили, зачем McKinsey испытывает эту игру. Выяснилось, что от риска технического отставания, который порождают слишком быстро развивающиеся технологии, не застрахована даже такая гигантская компания, как McKinsey. В нее ежегодно хотят устроиться на работу примерно 750 000 кандидатов, а попадают менее 1% из них. Клиентам McKinsey нужна консультативная помощь, чтобы сориентироваться в мире больших данных и других технологических новинок, поэтому консалтинговой фирме необходимы сотрудники, способные такую помощь оказывать. И желательно заполучить их раньше, чем это сделают Google или Facebook.

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