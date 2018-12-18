Какими станут собеседования будущего

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Варвара Гранкова

2000 человек, пытавшихся устроиться на работу в McKinsey за последние четыре месяца, оказывались перед монитором компьютера, где видели изображение острова и следующие слова: «Вы смотритель острова, где растения и животные существуют во множестве различных экосистем».

Так начинается компьютерная игра, которую консалтинговая компания начала тестировать в качестве инструмента подбора умных и технически подкованных кандидатов, которые не входят в традиционный круг поисков – выпускников бизнес-школ университетов Лиги плюща.

Об этой игре Financial Times рассказал один из осведомленных консультантов. В лондонском офисе McKinsey разрешили журналистке попробовать сыграть в эту игру. Ее провели в комнату, где находился компьютер и двое сотрудников компании. Они объяснили, зачем McKinsey испытывает эту игру. Выяснилось, что от риска технического отставания, который порождают слишком быстро развивающиеся технологии, не застрахована даже такая гигантская компания, как McKinsey. В нее ежегодно хотят устроиться на работу примерно 750 000 кандидатов, а попадают менее 1% из них. Клиентам McKinsey нужна консультативная помощь, чтобы сориентироваться в мире больших данных и других технологических новинок, поэтому консалтинговой фирме необходимы сотрудники, способные такую помощь оказывать. И желательно заполучить их раньше, чем это сделают Google или Facebook.