Менеджмент / Карьера

Что рынок труда предлагает молодым специалистам

В каких отраслях и профессиях их ждут
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По данным портала Career.ru (проект HeadHunter), в первом полугодии 2018 г. молодые люди разместили на HeadHunter 2,3 млн резюме, но работодатели смогли предоставить им всего 250 183 вакансии. На одно рабочее место в среднем претендовало 7,4 человека – конкуренция среди молодых специалистов гораздо выше, чем среди всех остальных соискателей (4,5 резюме на место). В июне этого года уровень безработицы в России составлял 5%, а среди молодежи в возрасте 20–24 лет – 13,5%, сообщается в исследовании.

Компании часто не рассматривают резюме молодых специалистов, потому что их наем обходится дороже, чем наем других кандидатов, уверяет директор по развитию бизнеса и руководитель проекта YounGo хедхантинговой компании «Контакт» Анастасия Стасева. С последними все проще – в резюме указаны навыки, послужной список и достижения. О кандидате без опыта можно судить только по его личным компетенциям, объясняет эксперт. Приходится проводить многоступенчатые собеседования, игры и тесты, а также устраивать массовые рекламные кампании и ярмарки вакансий, чтобы выловить мало-мальски подходящих кандидатов. Это требует немалых инвестиций, а возврат средств не гарантирован.

Тем не менее число вакансий для молодежи растет. В первом полугодии 2018 г. по сравнению с таким же периодом 2017 г. их было больше на 22%. Однако число резюме на HeadHunter за это время выросло еще больше – на 34%, сообщает HeadHunter. Так где молодежи сегодня проще найти работу?

Отрасли для молодых

Исследование показало, что в последние годы спрос на молодежь рос в нескольких отраслях и профессиональных областях. Максимальная доля вакансий для молодых специалистов в общем числе вакансий – 51% – в продажах. На 2-м месте обслуживающий персонал в туристических компаниях, гостиницах и ресторанах (20%), на третьем – административный персонал (18%). Спрос на молодежь есть, хотя и в меньших масштабах, в финансовых компаниях и банках (14%). Берут начинающих и в подразделения информационных технологий, а также в IT-компании (11%). Меньше всего ждут молодых специалистов на производстве (5%).

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