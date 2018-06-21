Как выпускнику определиться с карьерой
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Старшекурсникам и выпускникам предстоит не самый легкий выбор в жизни: чем заниматься дальше? Несколько простых советов помогут им определиться.
Составьте резюме и зарегистрируйтесь на сайтах поиска работы. У выпускника нет опыта работы, но можно описать образование, достижения во время учебы и навыки, которые в этом помогли. В резюме выпускника привлекают внимание сведения об участии в школах студенческого актива вузов, описания творческих наклонностей, интеллектуальных и спортивных достижений.
Возможно, вы были волонтером на чемпионате FIFA или Олимпиаде, подрабатывали или проходили практику, пусть даже краткосрочную, – опишите это. Стоит отметить и обучение на дополнительных курсах – например, по тайм-менеджменту, конфликтологии, развитию лидерских качеств.
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