Менеджмент / Карьера
Статья опубликована в № 4592 от 21.06.2018 под заголовком: Как выпускнику определиться с карьерой

Как выпускнику определиться с карьерой

12 шагов к достижению целей
Екатерина Калияниди, руководитель направления подбора персонала в России и СНГ компании ManpowerGroup
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Старшекурсникам и выпускникам предстоит не самый легкий выбор в жизни: чем заниматься дальше? Несколько простых советов помогут им определиться.

Составьте резюме и зарегистрируйтесь на сайтах поиска работы. У выпускника нет опыта работы, но можно описать образование, достижения во время учебы и навыки, которые в этом помогли. В резюме выпускника привлекают внимание сведения об участии в школах студенческого актива вузов, описания творческих наклонностей, интеллектуальных и спортивных достижений.

Возможно, вы были волонтером на чемпионате FIFA или Олимпиаде, подрабатывали или проходили практику, пусть даже краткосрочную, – опишите это. Стоит отметить и обучение на дополнительных курсах – например, по тайм-менеджменту, конфликтологии, развитию лидерских качеств.

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