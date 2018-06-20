Компании могут обязать сохранять рабочие места за сотрудниками – призывниками

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Варвара Гранкова

В 2014 г. 23-летний системный администратор сервиса по бронированию отелей Ostrovok.ru сообщил начальству, что уходит в армию. Олеся Кащеева, директор по персоналу Ostrovok.ru, вспоминает, что эта новость ее огорчила: молодой человек проработал в компании три месяца и хорошо себя зарекомендовал. Компания была готова подождать специалиста из армии, но по закону организации должны расторгать трудовые договоры с призывниками. Кащеева вспоминает, что на место призывника пришлось искать нового человека, а уволенному работнику – выплатить средний заработок за две недели работы, как того требует закон.

Ежегодно в армию, по данным Минобороны, уходит около 300 000 молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет. Большинство успевают трудоустроиться до призыва, а после службы долгое время не могут найти работу, рассказывает депутат Госдумы Виталий Пашин. Вместе с коллегами по фракции ЛДПР он разработал и внес в нижнюю палату законопроект, который обязывает работодателей сохранять рабочее место и должность за гражданами, призванными в армию или на альтернативную гражданскую службу. Поправки будут внесены в Трудовой кодекс и закон о статусе военнослужащих. И их недавно одобрило правительство.

Авторы законопроекта рассчитывают, что уже осенних призывников не будут увольнять с работы. Минтруд и Минобороны на запрос «Ведомостей» не ответили.

«Ведомости» разбирались, кто выиграет, а кто проиграет в случае введения новых правил.

Армейская доля

31-летний тюменец Сергей начал работать в 16 лет, сразу после окончания 11-го класса школы. Юношу брали только на временную и низкооплачиваемую работу: днем он собирал мебель, а по вечерам подрабатывал аниматором в ночных клубах. Через два года его призвали на военную службу в Президентский полк. Как вспоминает Сергей, работодатели расстались с ним без особого сожаления: он работал неофициально без трудового договора. После двух лет службы Сергей вернулся в Тюмень и долго не мог найти подходящее место работы: молодому человеку без образования и стажа предлагали только самые низкооплачиваемые должности. Только спустя несколько недель Сергей по знакомству устроился барменом в ночной клуб.

По нынешнему законодательству удерживать рабочие места за призывниками обязаны только государственные организации. Между тем большинство призывников в армию – молодые люди 18–19 лет без профессионального образования, говорит директор общественной организации «Гражданин и армия» Сергей Кривенко. По данным Минобороны, последние годы только около 20% от общего числа новобранцев имеют высшее образование.

Молодых людей призывного возраста без опыта обычно принимают на низшие позиции с высокой текучестью, рассказывает директор департамента юридического сопровождения и контроля кадровой компании ManpowerGroup в России и СНГ Иван Бердинских. По его словам, юноши в возрасте от 18 до 20 лет часто работают, например, официантами или промоутерами на рекламных кампаниях. В промышленных моногородах они часто устраиваются рабочими на заводы и градообразующие предприятия, утверждает председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван Мохначук. По его словам, иногда молодые люди уклоняются от службы в армии именно из-за отсутствия гарантий от работодателя. По данным Минобороны, в 2015 г. по повестке не явились 4766 граждан.

Молодые люди сталкиваются еще с одной проблемой: почти половина от общего числа годных призывников не попадают в армию, говорит Кривенко. Юноши проходят медосмотры, увольняются с работы, но в день отправки на службу узнают, что их в армию не берут из-за нехватки мест. Кривенко утверждает, что получает много подобных жалоб, а новый закон изменит ситуацию.