Работодатели все чаще нанимают бывших военных

Во время учебы в Голицынском пограничном институте ФСБ сооснователь сервиса YouDo Денис Кутергин, как командир подгруппы и прилежный курсант, получал повышенную стипендию – 7000 руб. в месяц. Но она не была единственным источником его дохода. Самостоятельно освоив программирование (из-за учебы в военном вузе приходилось делать это втайне), на четвертом курсе Кутергин стал подрабатывать созданием сайтов на заказ. Но он понял, что, как военнослужащий, долго заниматься предпринимательской деятельностью не сможет, ушел из института на пятом курсе и устроился работать в интернет-компанию своего будущего партнера Алексея Гидирима. В 2012 г. они создали YouDo – онлайн-сервис, который позволяет находить исполнителей для бытовых работ.

По словам сотрудника Минобороны, массовые увольнения офицеров происходили в 2009–2011 гг., когда в ходе военной реформы была поставлена задача уволить 120 000 офицеров. А за последние пять лет из армии увольнялось по 10 000 офицеров в год, многие отставники нашли работу в бизнесе. За что же их любят работодатели?

Точно вовремя

Многих бывших военных отличает целеустремленность: у них есть четкий стратегический план жизни, который они стремятся реализовать несмотря ни на что, рассуждает старший лейтенант запаса HR-директор компании Obi Андрей Сафанюк. Сам он сразу после военной службы устроился в компанию по торговле одеждой «Гленко», в которой за три года прошел карьерный путь от кассира магазина до директора по персоналу. Потом он поступил в Московский гуманитарный университет на платное отделение по специальности «менеджмент организации». Когда он пришел устраиваться в компанию «Лукойл персонал» («дочку» «Лукойла»), один из руководителей после собеседования написал на резюме Сафанюка: «Прет как танк». В «Лукойл персонале» Сафанюка взяли на должность начальника управления по работе с персоналом, где он проработал почти три года, а потом он занимал руководящие должности в компаниях Axes Management и Ostin в России.