Компании США все чаще нанимают бывших военных

Бывший капитан-лейтенант береговой охраны Джеймс Клейн, демобилизовавшись после 23 лет службы, в 2014 г. устроился менеджером проектов в крупную телекоммуникационную компанию. Во время службы Клейн командовал патрульным катером в Персидском заливе, а первые 15 месяцев работы на гражданке провел за таблицами и инструкциями по установке оборудования – такое понижение выбило его из колеи. Начальство не обращало внимания на его инициативы и предложения, считая, что они исходят от человека, «не понимающего, как тут все работает», вспоминает Клейн. Он уволился и сейчас работает техническим менеджером в архитектурной и инженерно-строительной компании. «В армии видишь проблему – решаешь ее. В корпорациях все происходит не так быстро», – добавляет Клейн.

Многие военнослужащие, демобилизовавшись из армии, не могут построить карьеру на гражданской службе: застревают на низкооплачиваемых позициях, сталкиваются с культурными противоречиями и не могут найти применение навыкам, полученным на военной службе.

«Работодатели не понимают, как использовать к своей выгоде навыки бывших военных», – говорит Брайан Станн, бывший капитан морской пехоты, ныне глава некоммерческой организации Hire Heroes USA, помогающей бывшим военным найти работу. Некоторые компании начали применять специальные стратегии, чтобы облегчить адаптацию отставников к гражданской работе.