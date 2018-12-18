Чем компаниям полезны сотрудники-скептики

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Варвара Гранкова / Ведомости

В 2018 г. в Великобритании произошел большой железнодорожный коллапс. Это был классический пример беспорядка по-британски. Два железнодорожных оператора наломали дров с вводом серьезных изменений в расписание в мае 2018 г. Множество людей, ежедневно ездящих на работу из пригородов и обратно, столкнулись с неудобствами и чуть громче обычного ворчали из-за опозданий и отмен поездов. Политики в недавно опубликованном докладе отметили, что этот инцидент «надолго останется в памяти значительной доли пассажиров железных дорог как продолжительный период чрезвычайно неудобных, дорогостоящих и иногда потенциально опасных перебоев в сообщении».

Согласно последнему отчету о майском транспортном кризисе действия железнодорожных операторов, регуляторов и собственников инфраструктуры привели к коллективному системному сбою. Руководители всех этих организаций словно были охвачены общей слепотой: они смогли оценить масштабы надвигающегося кризиса всего за несколько дней до того, как его ощутили пассажиры.

Кризис с расписанием – прекрасный пример для изучения рисков сложных, многоуровневых организаций со множеством внутренних связей. В них общая прочность системы измеряется прочностью ее слабейшего соединения, а мелкие ошибки и задержки, накапливаясь, ставят под угрозу всю сеть.

Одна из предлагаемых мер предотвращения сбоев сложных организаций – добавить дополнительный уровень контроля. Но это только множит число потенциально неблагоприятных сценариев развития событий. Первым шагом к сокращению рисков должно стать снижение сложности структуры системы или, по крайней мере, добавление резервов, чтобы процессы можно было восстановить, если что-то пошло не так. На железнодорожной линии с оживленным движением это сложно. Например, на многих линиях машинисты пользуются теми же поездами, что и пассажиры, чтобы добраться до стартового пункта маршрута, и в случае задержек возникает цепная реакция.