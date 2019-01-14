Почему нужны не только вовлеченные, но и недовольные сотрудники
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Большинство людей хотят, чтобы их работа была осмысленна и давала им цель. Они хотят ощущать связь с делом, которым зарабатывают на жизнь, и людьми, с которыми работают. Это стремление выразил Стив Джобс: «Работа будет занимать большую часть вашей жизни, и есть только один способ получать от нее удовлетворение – верить в то, что у вас отличная работа. И есть только один способ работать на отличной работе – любить то, что вы делаете». В одном из недавних отчетов некоммерческой исследовательской организации Conference Board говорится, что 96% наемных сотрудников стараются поддерживать высокую вовлеченность в работу.
Выше прибыль и зарплаты
Мало что имеет большее значение для успеха организации, чем ее сотрудники, уверяют исследователи. Если люди чувствуют вовлеченность, то демонстрируют энтузиазм, они энергичны и заинтересованны. Это ведет к повышению производительности, креативности и эффективности и дает компании больше прибыли, а сотрудникам – повышенные зарплаты. И напротив, низкая вовлеченность приводит к выгоранию, текучести кадров и выливается в контрпродуктивное поведение – психологическое давление, домогательства и мошенничество.
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