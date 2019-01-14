Статья опубликована в № 4732 от 15.01.2019 под заголовком: Как нельзя ставить цели
Как нельзя ставить цели
Три популярных метода постановки целей, от которых лучше отказаться
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Чем выше цель, тем лучше результаты
Pixabay
Профессора Эдвин Лок и Гэри Лэтем, два самых известных исследователя проблем целеполагания, сделали такие выводы:
– постановка сложных целей неизменно приводит к более высоким результатам по сравнению с ситуациями, когда от людей просто требуют стараться изо всех сил;
– высокая планка целей порождает больше усилий со стороны исполнителей, нежели низкая, а самой сложной из всех сложных целей соответствуют наибольшие усилия и наилучшие результаты;
– жесткие сроки приводят к более быстрому выполнению работы, чем гибкие;
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