Менеджмент / Управление
Статья опубликована в № 4732 от 15.01.2019 под заголовком: Как нельзя ставить цели

Как нельзя ставить цели

Три популярных метода постановки целей, от которых лучше отказаться
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Профессора Эдвин Лок и Гэри Лэтем, два самых известных исследователя проблем целеполагания, сделали такие выводы:

– постановка сложных целей неизменно приводит к более высоким результатам по сравнению с ситуациями, когда от людей просто требуют стараться изо всех сил;

– высокая планка целей порождает больше усилий со стороны исполнителей, нежели низкая, а самой сложной из всех сложных целей соответствуют наибольшие усилия и наилучшие результаты;

– жесткие сроки приводят к более быстрому выполнению работы, чем гибкие;

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