Менеджмент / Управление
Статья опубликована в № 4694 от 13.11.2018 под заголовком: Как проводить цифровые реформы

Как улучшить бизнес-процессы с помощью аналитики

Шесть шагов, необходимых для цифровых реформ в компаниях
Сергей Заборов, партнер McKinsey & Company
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Сегодня многие руководители понимают, что цифровая революция затронет все без исключения отрасли, а традиционные бизнес-модели придется перестраивать: организационную структуру, каналы продаж и обслуживания, цепочку управления поставками и др. Эффективно трансформироваться поможет подход, основанный на больших данных и аналитике. Именно данные (о клиентах, сотрудниках, рынке), а также методы их обработки – основа для большинства изменений в цифровую эпоху. Всего понадобится шесть шагов.

1. Сверьте стратегию с уровнем развития технологий. Задайтесь вопросом, насколько долгосрочная стратегия компании отвечает современным трендам и учитывает ли использование данных и продвинутой аналитики. Подумайте, что можно скорректировать: например, как использовать данные о клиентах для повышения качества обслуживания или как вести поиск талантов с помощью аналитики. Задайтесь вопросом, каким образом компания собирает и хранит данные. Это актуально для любой отрасли. Один из крупнейших агропромышленных холдингов Восточной Европы смог существенно нарастить объем молочной продукции, внедрив аналитику для определения оптимального времени выгула скота и температуры в загоне.

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