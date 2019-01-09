Почему эффект от оптимизации бизнес-процессов быстро исчезает

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Варвара Гранкова

Со времен Фредерика Тейлора и Уильяма Эдвардса Деминга менеджеры постоянно ищут способы улучшить бизнес-процессы. Последние 20 лет в разных отраслях внедряли то бережливое производство (лин), то шесть сигм, то эджайл, и это помогало компаниям работать эффективнее и экономнее. Однако, когда Брэд Стаатс (Университет Северной Каролины), Маттиас Хольвег и Дэвид Аптон (Оксфорд) пристальнее взглянули на эти достижения, они заметили нечто общее. «Все инициативы сначала давали отличный результат, но быстро сходили на нет, – поясняет Хольвег. – Создалось впечатление, что нам рассказывали только половину истории. Недостаточно просто внедрить программу – надо еще не дать ей угаснуть».

Длительность эффекта

Чтобы понять, почему одни улучшения устойчивы, а другие нет, ученые изучили 204 проекта улучшения бизнес-процессов, запущенных в 2012–2017 гг. одним европейским банком с более чем 2000 филиалов в 14 странах, обслуживающим более 16 млн клиентов. Инициатива бережливости реализовалась при поддержке глобальной консалтинговой фирмы, которая помогла создать внутреннюю академию лин-процессов во всех регионах присутствия. Первые, общие для всех отделений проекты были нацелены на упрощение операций (открытие счета, перевод средств). Затем региональные офисы начали планировать собственные проекты, направленные на повышение производительности труда – ключевого показателя в сфере услуг. Поначалу инициатива казалась исключительно успешной. За первые четыре года ее реализации банк каждые полгода запускал от 33 до 51 проекта, в среднем охватывающих по 1600 человек. На первых порах прирост эффективности по проектам в среднем составлял 10% за первый год, 20% – за второй и 31% – за третий. По данным исследователей, эти цифры были близки к максимуму среди лин-проектов в разных отраслях. Разумеется, руководство банка было вполне довольно.

Однако, проведя более подробный анализ, ученые обнаружили, что картина не столь однозначна. Более 20% проектов не дали вообще никаких улучшений. Среди оставшихся многие не смогли удержать планку: через год после запуска 73% из них показывали результат выше привычного, а через два года – только 44%. В итоге позитивными оказались менее трети от всех начинаний. И среди успешных проектов далеко не всем удавалось наращивать темп улучшений (в этом основная идея большинства лин-инициатив).