Статья опубликована в № 4740 от 25.01.2019 под заголовком: Поставщик гостей

Как сервис бронирования «Томесто» дружит и воюет с ресторанами

Гостей в ресторанах все меньше, а конкуренция сервисов бронирования столов все жестче
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

30-летний уроженец Омска Кирилл Шнуров не любит ходить в модные рестораны, предпочитая быстро перекусывать в недорогих кафе или заказывать еду домой. Но зарабатывает он именно на том, что помогает людям бронировать столики в популярных заведениях. В 2012 г. он запустил онлайновый сервис бронирования мест в ресторанах и кафе «Томесто». У «Томесто» есть сайт и колл-центр, операторы, получив заявку, резервируют стол по телефону. Клиенты-рестораны платят комиссию в 10% от чека гостя. Поначалу рестораны отказывались работать с сервисом – не хотели делиться выручкой, вспоминает Шнуров. И подключились всего 360 заведений, но потом лед тронулся, и сейчас сервисом пользуется более 1300 заведений Санкт-Петербурга, Москвы и регионов. В среднем один ресторан платит в месяц 8000 руб. комиссионных, а популярные сети – около 100 000 руб. в месяц, говорит Шнуров. По данным СПАРК, в 2017 г. совокупная выручка двух юрлиц сервиса (ООО «Томесто» и ООО «Этоместо») составила 64 млн руб., а чистая прибыль – 13,9 млн.

Бочки и пододеяльники

Предприниматель имел большой опыт в интернет-маркетинге. Еще студентом он стал продавать в соцсетях недорогие китайские игрушки. Позднее Шнуров открыл два интернет-магазина – в одном продавал кедровые паровые бочки, в другом – постельное белье. Зарабатывал по 100 000 руб. чистой прибыли в месяц, вспоминает Шнуров.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
and.v.fedorov
10:21 25.01.2019
Класс. Типичный гнилой бизнес по-русски. Проблемы с выручкой - буду искусственно занижать рейтинг ресторанов, с которыми не могу договориться. Проблемы с выручкой №2 - вставлю табличку "торопитесь, мало мест!", и всё равно сколько там мест на самом деле Что дальше? Вертикальная интеграция с выводом "своих" ресторанов в топ сервиса? Премиальные пакеты для новых партнёров с мгновенным выводом в топ? Судя по всему пользователи воспринимаются как тупое быдло, на которое откровенно пофигу. Радует то, что такое лавки обычно долго не живут и слава Богу.
10
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике