Как сервис бронирования «Томесто» дружит и воюет с ресторанами

Гостей в ресторанах все меньше, а конкуренция сервисов бронирования столов все жестче

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Кирилл Шнуров, предприниматель из Санкт-Петербурга, сделал на бронировании мест в ресторанах прибыльный бизнес Андрей Гордеев / Ведомости

30-летний уроженец Омска Кирилл Шнуров не любит ходить в модные рестораны, предпочитая быстро перекусывать в недорогих кафе или заказывать еду домой. Но зарабатывает он именно на том, что помогает людям бронировать столики в популярных заведениях. В 2012 г. он запустил онлайновый сервис бронирования мест в ресторанах и кафе «Томесто». У «Томесто» есть сайт и колл-центр, операторы, получив заявку, резервируют стол по телефону. Клиенты-рестораны платят комиссию в 10% от чека гостя. Поначалу рестораны отказывались работать с сервисом – не хотели делиться выручкой, вспоминает Шнуров. И подключились всего 360 заведений, но потом лед тронулся, и сейчас сервисом пользуется более 1300 заведений Санкт-Петербурга, Москвы и регионов. В среднем один ресторан платит в месяц 8000 руб. комиссионных, а популярные сети – около 100 000 руб. в месяц, говорит Шнуров. По данным СПАРК, в 2017 г. совокупная выручка двух юрлиц сервиса (ООО «Томесто» и ООО «Этоместо») составила 64 млн руб., а чистая прибыль – 13,9 млн.

Бочки и пододеяльники

Предприниматель имел большой опыт в интернет-маркетинге. Еще студентом он стал продавать в соцсетях недорогие китайские игрушки. Позднее Шнуров открыл два интернет-магазина – в одном продавал кедровые паровые бочки, в другом – постельное белье. Зарабатывал по 100 000 руб. чистой прибыли в месяц, вспоминает Шнуров.