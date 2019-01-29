Чем опасна конкуренция между сотрудниками

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Варвара Гранкова

Многие из нас любят соревноваться и, что важнее, выигрывать. Конкуренция помогает добиваться целей и мотивирует повышать качество работы, а престиж и власть, которые дает победа, становятся мощным моральным подспорьем. Более того, выигрыш повышает уверенность в себе и готовность рисковать, а значит, и шансы на дальнейший успех.

В то же время желание победить во что бы то ни стало может поставить нас перед этическим выбором. С этим могут столкнуться и коллеги, активно конкурирующие на работе, и менеджеры, которым нужно показать конкретные результаты за квартал. Во всех этих случаях количество потенциальных победителей строго ограничено. В каких-то случаях победитель вообще может быть только один, а ставки (в виде затраченных денег, продвижения и репутации) огромны.

Такую жесткую конкуренцию часто провоцирует идея, что результаты должны оцениваться не в абсолютном выражении, а в сравнении с другими. Этот метод используется для оценки эффективности, при которой, скажем, 20% лучших сотрудников числятся в рядах высокопроизводительных, а нижние 10% попадают под сокращение.