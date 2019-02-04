Менеджмент / Управление
Статья опубликована в № 4747 от 05.02.2019 под заголовком: Гибкий график контролю не помеха

Как компаниям внедрять гибкий график работы

И при этом сохранить контроль над сотрудниками
Елена Кожемякина, управляющий партнер BLS
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Уже давно в трудовом законодательстве введено такое удобное понятие, как гибкий график. О нем редко вспоминают законодатели, но он может быть очень выгоден и бизнесу, и сотрудникам.

Гибкий график предполагает, что время начала и окончания работы может быть установлено не жестко, а в виде промежутков времени. Но общее число часов, например заданная продолжительность рабочего дня или недели, должно соблюдаться. Об этом говорит ст. 102 Трудового кодекса (ТК), в ней также уточняется, что начало, окончание и продолжительность дня определяются по соглашению сторон.

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